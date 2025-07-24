Известный комик оскорбил Познера за позицию по СВО: журналист ответил

Знаменитость емко высказался по поводу инцидента

Покинувший Россию комик Руслан Белый* во время своего публичного выступления неодобрительно высказался о журналисте Владимире Познере. Он заявил, что раньше был поклонником ведущего и действительно имел о нем хорошее мнение, но в последние годы испытал невероятное разочарование.

Как заявил Белый*, всему причина – отказ Познера высказываться на тему СВО. Он вспомнил, как в свое время журналист раскаивался за советскую пропаганду, но на исходе жизни почему-то стал бояться говорить про политику. Юморист выразил мнение, что ведущий прожил так долго, поскольку Бог не хочет забирать его на тот свет, ожидая, как он будет выкручиваться из сложившейся ситуации в будущем. Также Руслан заявил, что знаменитость, по его мнению, является "чудилой".

Подобные высказывания в результате дошли до самого Познера, которого журналисты попросили дать по этому поводу комментарий. Ведущий, в свою очередь, отметил, что лично не знаком с Белым*.

"Я первый раз вообще слышу об этом человеке. Мне нечего ему сказать", – емко ответил он.

Ранее Владимир Познер оправдался за скандал с критикой Кремля.

* признан иноагентом по решению Минюста РФ