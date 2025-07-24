Названа возможная причина крушения Ан-24 в Амурской области

Следствие рассматривает две версии случившегося

В Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Он выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, и на подлете к последнему курсу назначения экипаж перестал выходить на связь. Обломки авиасудна нашли на склоне горы в 15 км от Тынды, выживших нет.

Известно, что на борту находилось 49 человек, из которых шестеро – члены экипажа, а пятеро – дети. В правительстве отметили, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсацию.

Среди основных причин крушения рассматривают неисправность самолета и человеческий фактор. Источники в оперативных службах полагают, что в плохих погодных условиях экипаж при заходе на посадку мог зацепить сопку. Тем не менее, согласно данным Росавиации, разбившийся Ан-24 с 2018 года четыре раза попадал в различные инциденты.

Известно, что самолет находился в эксплуатации почти 50 лет. В 2018 году он получил повреждения во время авиапроисшествия в Иркутской области – из-за разбившегося стекла произошла разгерметизация кабины пилотов. Также у Ан-24 наблюдались проблемы со связью – в марте этого года у судна отказал один комплект радиостанции.