Названа возможная причина крушения Ан-24 в Амурской области

Названа возможная причина крушения Ан-24 в Амурской области
Фото: Lucky Fighter / wikimedia.org
Следствие рассматривает две версии случившегося

В Амурской области потерпел крушение самолет Ан-24 авиакомпании "Ангара". Он выполнял рейс по маршруту Хабаровск – Благовещенск – Тында, и на подлете к последнему курсу назначения экипаж перестал выходить на связь. Обломки авиасудна нашли на склоне горы в 15 км от Тынды, выживших нет.

Известно, что на борту находилось 49 человек, из которых шестеро – члены экипажа, а пятеро – дети. В правительстве отметили, что родственникам погибших окажут всю необходимую помощь и выплатят компенсацию.

Среди основных причин крушения рассматривают неисправность самолета и человеческий фактор. Источники в оперативных службах полагают, что в плохих погодных условиях экипаж при заходе на посадку мог зацепить сопку. Тем не менее, согласно данным Росавиации, разбившийся Ан-24 с 2018 года четыре раза попадал в различные инциденты.

Известно, что самолет находился в эксплуатации почти 50 лет. В 2018 году он получил повреждения во время авиапроисшествия в Иркутской области – из-за разбившегося стекла произошла разгерметизация кабины пилотов. Также у Ан-24 наблюдались проблемы со связью – в марте этого года у судна отказал один комплект радиостанции.

Источник: ТАСС

Азербайджан и Армения сговорились ради плана США

В прессу просочилась любопытная информация

Главком ВСУ попросил Трампа перенести боевые действия в Россию

Военный хочет добиться разрешения на дальнобойные удары по всей стране

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей