Муж Дениз Ричардс заявил об измене актрисы

Муж Дениз Ричардс заявил об измене актрисы
Фото: соцсети
По словам мужчины, именно поэтому между ними произошла ссора с избиением

Аарон Файперс, супруг голливудской актрисы Дениз Ричардс, рассказал, что их перепалка с последующим заявлением на развод случилась из-за супружеской неверности. Мужчина нашел в ноутбуке знаменитости переписку с неизвестным, где она обсуждала детали недавней встречи в отеле. Также артистка посылала своему любовнику романтические снимки с желала "спокойной ночи".

По словам Файперса, сперва он предоставил доказательства неверности своей жене, но после обсуждения проблемы они решили остаться вместе. До тех пор, пока в начале июня между ними не случилась потасовка. Он подтвердил, что оскорбил жену и забрал у нее телефон, на котором были провокационные снимки с изменой, но Дениз разбила устройство и выкинула в мусорку.

После этого мужчина подал заявление на развод с требованием алиментов от супруги. Она, в свою очередь, заявила на него за рукоприкладство. Ричардс утверждает, что муж ударил ее головой о вешалку для полотенец. Аарон обвинения отрицает, уверяя, что актриса сама ударилась, когда пришла домой пьяной.

Сам Файперс полагает, что артистка намеренно пытается его оклеветать, поскольку в противном случае будет выглядеть плохо в глазах общественности из-за измены.

Источник: TMZ

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