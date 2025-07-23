Врач предупредила о тяжелых последствиях похудения Водонаевой

Знаменитость за короткий срок скинула более пяти килограммов

В последнее время Алена Водонаева шокирует публику своей худобой. Знаменитость всегда была зациклена на борьбе с лишним весом и нередко критиковала полных людей, но сейчас народ всерьез переживает за ее здоровье. Врач-диетолог Кристина Пришвина подтверждает, что это действительно может повлечь за собой опасные последствия.

Эксперт указала, что у Водонаевой сейчас очень мало подкожного жира, из-за чего видны все косточки – тазовые, ключицы, лицевые. По внешнему виду ее вес составляет около 53 килограммов при росте 175 см, а следовательно индекс массы тела с трудом дотягивает до 18,6. Тем не менее, это нижняя граница нормы.

По словам специалиста, также внешний тонус тела Водонаевой может говорить о том, что она прибегла к особым инъекциям для похудения, поскольку мышечной массы у нее практически нет.

"При такой худобе важно не упустить момент, когда тело перестает справляться. Главное не количество килограммов, а качество тела, уровень энергии и здоровье в целом", – заявила врач.

Пришвина отметила, что если вес Водонаевой снизится до более критической отметки, то у нее может пострадать гормональный фон, появится аменорея, снизится либидо и повысится утомляемость. Все это негативно отражается на женском здоровье.