Ивлеева сделала откровенное признание о пережитой "отмене" в РФ

Ивлеева сделала откровенное признание о пережитой "отмене" в РФ
Фото: соцсети
Знаменитость тяжело перенесла этот период

Спустя полтора года после пережитой "отмены" в медиапространстве на фоне почти голой вечеринки Анастасия Ивлеева снова стала публиковать контент и делиться подробностями своей жизни. Не так давно блогер сделала откровенное признание, рассказав, каким тяжелым оказался для нее этот период.

По словам знаменитости, в то время она оказалась совершенно без поддержки. Потеря статуса, заработков, друзей привела к ощущению внутренней пустоты, в результате чего ведущая совершенно потеряла смысл к существованию. Анастасия отметила, что лучше бы это были постоянные истерики и слезы, чем то, с чем пришлось столкнуться в моральном плане.

"Помню, что на утро я пошла в церковь и исповедалась, призналась, что мне страшно, просыпаться не хотелось, понимаете. Не могу сказать, что произошло чудо на следующий день, но появились силы и спокойствие", – поделилась она.

В итоге Ивлеева решила доверить свою жизнь Богу и высшим силам, поскольку в сложившейся ситуации сделала все от нее зависящее. И со временем она стала замечать, как все постепенно налаживается. 

Ведущая посоветовала всем, кто тоже оказался в тяжелом положении, не забывать про здравый смысл и не пытаться все контролировать, поскольку наверху людей тоже оберегают. 

Как напоминает женский журнал "Клео.ру", после пережитого кризиса Ивлеева не только сменила окружение, но и заключила новый брак. Ее избранником стал родственник Никиты Михалкова – ведущий Филипп Бегак.

Источник: соцсети
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