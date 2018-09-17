Норвежский биатлонист раскритиковал РУСАДА

Титулованный спортсмен прокомментировал практически решенное восстановление прав Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Один из самых известных биатлонистов, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не верит в чистоту российского спорта.

Он напомнил, что расследование велось несколько лет, но ситуация до сих пор до конца не ясна. Прежде чем вернуть РУСАДА к полноценной работе, полагает норвежец, необходимо наладить сотрудничество между российской стороной и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Это, по его мнению, облегчит жизнь нашим атлетам.

"Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать четкий ответ, но ясно, что Россия все еще не соответствует кодексу WADA. Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы WADA, которой мы доверяем", – цитирует Бьорндалена "ТАСС".

Судьба РУСАДА решится на этой неделе, 20 сентября. Однако уже известно, что 14 сентября WADA ответило согласием на возвращение ему лицензии.

В обмен РФ согласилась с выводами доклада комиссии Макларена, которая настаивала на наличии допинговой системы на государственном уровне. Кроме того, WADA откроют доступ к "необработанным данным" Московской антидопинговой лаборатории, которые позволят выявить подозрительные пробы.

Допинговый скандал разгорелся после доклада Ричарда Макларена, в котором за основу взяты показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В "доносе", получившем огласку в июле и декабре 2016 г., две части, где подробно описывается якобы подмена "грязных" допинг-проб на "чистые". В докладе говорится, что в "махинациях" замешаны представители тридцати с лишним видов спорта, которые выступали на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

В результате у РУСАДА почти три года нет официального статуса и права полноценно работать, что создает дополнительные проблемы российским спортсменам, которые вынуждены выступать под нейтральным флагом. Но прежде атлетов ждут многочисленные проверки, что, кстати, не гарантирует пропуск на международные старты.