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Бьорндален вмешался в допинговый скандал

Уле-Эйнар Бьёрндален. Фото: wikipedia.org
Норвежский биатлонист раскритиковал РУСАДА

Титулованный спортсмен прокомментировал практически решенное восстановление прав Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА). Один из самых известных биатлонистов, восьмикратный олимпийский чемпион Уле-Эйнар Бьорндален не верит в чистоту российского спорта.

Он напомнил, что расследование велось несколько лет, но ситуация до сих пор до конца не ясна. Прежде чем вернуть РУСАДА к полноценной работе, полагает норвежец, необходимо наладить сотрудничество между российской стороной и Всемирным антидопинговым агентством (WADA). Это, по его мнению, облегчит жизнь нашим атлетам.

"Не считаю, что я достаточно проинформирован, чтобы дать четкий ответ, но ясно, что Россия все еще не соответствует кодексу WADA. Думаю, очень важно, чтобы страна была частью системы WADA, которой мы доверяем", – цитирует Бьорндалена "ТАСС".

Судьба РУСАДА решится на этой неделе, 20 сентября. Однако уже известно, что 14 сентября WADA ответило согласием на возвращение ему лицензии.

В обмен РФ согласилась с выводами доклада комиссии Макларена, которая настаивала на наличии допинговой системы на государственном уровне. Кроме того, WADA откроют доступ к "необработанным данным" Московской антидопинговой лаборатории, которые позволят выявить подозрительные пробы.

Допинговый скандал разгорелся после доклада Ричарда Макларена, в котором за основу взяты показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В "доносе", получившем огласку в июле и декабре 2016 г., две части, где подробно описывается якобы подмена "грязных" допинг-проб на "чистые". В докладе говорится, что в "махинациях" замешаны представители тридцати с лишним видов спорта, которые выступали на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

В результате у РУСАДА почти три года нет официального статуса и права полноценно работать, что создает дополнительные проблемы российским спортсменам, которые вынуждены выступать под нейтральным флагом. Но прежде атлетов ждут многочисленные проверки, что, кстати, не гарантирует пропуск на международные старты.

Фоторепортаж
Как россиян втянули в допинговый скандал
Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Оксана ПОДТУРКИНА
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