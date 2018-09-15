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Россия пошла с WADA на компромисс

Крейг Риди. Фото: Global Look Press/Xinhua/Liu Jie
РУСАДА восстановят в правах

Руководство всемирного антидопингового агентства (WADA) предложило России пойти на небольшие уступки. Об этом сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Автор материала Дэн Рон опубликовал совместное письмо главы WADA Крейга Риди и гендиректора агентства Оливера Нигглиот 22 июня, адресованное министру спорта РФ Павлу Колобкову. В нем руководство международной организации предложило российской стороне пойти на уступки в обмен на восстановление РФ в правах.

Москва должна с выводами доклада комиссии Ричарда Макларена, которая настаивала на наличии допинговой системы на государственном уровне. Кроме того, WADA откроют доступ к "необработанным данным" Московской антидопинговой лаборатории, которые позволят выявить подозрительные пробы.

В случае выполнения этих требований российское антидопинговое агенство (РУСАДА) восстанавливалось бы правах.

В статье опубликовано также ответное письмо Колобкова от 13 сентября, в котором он согласился выполнить условия. Уже на следующий день WADA ответила согласием на возвращение РУСАДА лицензии.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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