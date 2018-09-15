Россия пошла с WADA на компромисс
Руководство всемирного антидопингового агентства (WADA) предложило России пойти на небольшие уступки. Об этом сообщает британская телерадиокорпорация BBC.
Автор материала Дэн Рон опубликовал совместное письмо главы WADA Крейга Риди и гендиректора агентства Оливера Нигглиот 22 июня, адресованное министру спорта РФ Павлу Колобкову. В нем руководство международной организации предложило российской стороне пойти на уступки в обмен на восстановление РФ в правах.
Москва должна с выводами доклада комиссии Ричарда Макларена, которая настаивала на наличии допинговой системы на государственном уровне. Кроме того, WADA откроют доступ к "необработанным данным" Московской антидопинговой лаборатории, которые позволят выявить подозрительные пробы.
В случае выполнения этих требований российское антидопинговое агенство (РУСАДА) восстанавливалось бы правах.
В статье опубликовано также ответное письмо Колобкова от 13 сентября, в котором он согласился выполнить условия. Уже на следующий день WADA ответила согласием на возвращение РУСАДА лицензии.
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