РУСАДА восстановят в правах

Руководство всемирного антидопингового агентства (WADA) предложило России пойти на небольшие уступки. Об этом сообщает британская телерадиокорпорация BBC.

Автор материала Дэн Рон опубликовал совместное письмо главы WADA Крейга Риди и гендиректора агентства Оливера Нигглиот 22 июня, адресованное министру спорта РФ Павлу Колобкову. В нем руководство международной организации предложило российской стороне пойти на уступки в обмен на восстановление РФ в правах.

Москва должна с выводами доклада комиссии Ричарда Макларена, которая настаивала на наличии допинговой системы на государственном уровне. Кроме того, WADA откроют доступ к "необработанным данным" Московской антидопинговой лаборатории, которые позволят выявить подозрительные пробы.

В случае выполнения этих требований российское антидопинговое агенство (РУСАДА) восстанавливалось бы правах.

В статье опубликовано также ответное письмо Колобкова от 13 сентября, в котором он согласился выполнить условия. Уже на следующий день WADA ответила согласием на возвращение РУСАДА лицензии.