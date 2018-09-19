Олимпийский чемпион требует не восстанавливать РУСАДА

Скандинавский биатлонист Себастьян Самуэльссон известен не только своей победой на Олимпиаде в Пхёнчхане, но и неверием в чистоту российского спорта. Он призвал норвежских спортсменов бороться против восстановления в правах Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

Несмотря на то что на его призыв бойкотировать проведение этапа Кубка мира в Тюмени откликнулись не все норвежские спортсмены, он вновь притягивает их к обсуждению допингового скандала, считая, что лидеры спортивных организаций должны узнать их точку зрения.

"Важно, чтобы мы могли бороться. Для спорта было бы лучше, если бы звезды биатлона высказались на эту тему. Это было бы полезно для дискуссии и могло повлиять на общее дело", – цитирует его VG.

Он упрекнул Международный олимпийский комитет (МОК) в давлении на Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

"Если РУСАДА будет восстановлено без выполнения обязательных пунктов дорожной карты, это будет серьезная проблема, так как станет понятно, на WADA оказывается очень большое давление со стороны МОК и России", – сказал биатлонист.

На Олимпийских играх в Пхёнчхане спортсмен получил золотую медаль за эстафету и серебряную награду за гонку преследования.