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Биатлонист Шипулин отказался тренироваться

Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/Loskot Jaroslav
Спортсмен заявил, что скучает вдали от семьи

Известного российского биатлониста Антона Шипулина все-таки доконали допинг-скандалы и обвинения в его адрес. Чтобы окончательно не слететь с катушек, он провел лето без мыслей о спорте. Несколько раз съездил на море с семьей, сделал дела, которые накапливались долгое время. Но вот пришло время сборов перед зимними стартами, а желания вернуться к тренировкам не возникло.

"На самом деле, такого чувства, что надо куда-то ехать и тренироваться, как ни странно, не было, хотя я ждал его", – передает "Калашников Media" слова Шипулина. "Нет, совсем не хочется. Наоборот, хотелось полениться, дома полежать, поиграть с сыном", – поделился спортсмен.

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Он рассказал, что даже связывался с товарищами по команде, которые уже на сборах, ожидал, что захочет к ним. Но нет, "сердечко не екнуло". "Трудно будет закрывать входную дверь, целовать сына, обнимать жену и говорить: "Через месяц жди", – решил для себя Шипулин.

Между тем он признал, что сейчас его форма "ниже плинтуса". Восстанавливаться и так сложно, а если и желания нет, то игра вообще не стоит свеч. И все же он настраивается попробовать вернуться в спорт. Сначала мягко – погонять на велосипеде в Греции. Если получится – вернется к лыжам.

Антон Шипулин – обладатель золотой медали Олимпиады-2014. К Олимпийским играм в Пхёнчхане в 2018 г. он не был допущен из-за подозрения в приеме запрещенных препаратов.

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Ольга Зайцева. Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh Антон Шипулин. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Евгений Устюгов. Фото: GLOBAL LOOK press/Shen Hong
Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Netflix Светлана Слепцова. Фото: GLOBAL LOOK press/imago sportfotodienst Фото: GLOBAL LOOK press/Alexander Chernykh
Николай ВИКТОРОВ
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