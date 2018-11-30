Трое из четырех уже распрощались с профессиональным спортом

Прошло два года, а доклад Макларена продолжает портить жизнь нашим атлетам. Результаты анализов, о которых говорится в "доносе", на этот раз перешли дорогу биатлонистам.

Их обвиняют в нарушении антидопинговых правил. В черный список Международного союза биатлонистов (IBU) попали четыре российских спортсмена.

Это олимпийские чемпионы Евгений Устюгов и Светлана Слепцова. Компанию им составили Александр Чернышов и Александр Печенкин, которому, пока не будут выяснены все обстоятельства дела, запрещено участвовать в соревнованиях. Остальные "фигуранты" уже завершили спортивную карьеру.

Делами всей четверки теперь рассмотрит независимая антидопинговая комиссия IBU, куда были отправлены материалы.

Напомним, допинговый скандал разгорелся после доклада Ричарда Макларена, в котором за основу взяты показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В "доносе", получившем огласку в июле и декабре 2016 г., две части, где подробно описывается якобы подмена "грязных" допинг-проб на "чистые". В докладе говорится, что в "махинациях" замешаны представители тридцати с лишним видов спорта, которые выступали на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

В результате у РУСАДА почти на три года отняли официальный статус и право на полноценную работу. Это создало дополнительные проблемы российским спортсменам, которые были вынуждены выступать под нейтральным флагом.