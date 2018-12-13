Вопиющий случай: на российских биатлонистов натравили полицейских

Спортсменам угрожают тюрьмой за употребление допинга

Комментатор Дмитрий Губерниев сообщил, что представители правоохранительных органов Австрии побывали на базе российской сборной по биатлону в Хохфильцене, где сейчас проходит этап Кубка мира. "В расположение сборной России по биатлону нагрянула австрийская полиция !!!", – написал Губерниев в своем блоге Instagram (орфография и пунктуация оригинала сохранены). По словам спортивного журналиста, спортсменам, врачу, массажисту и тренеру предъявлены обвинения в злоупотреблении допингом во время ЧМ-2017. Среди тех, кого подозревают в нарушениях, Антон Шипулин и Евгений Гараничев.

По сообщению ТАСС, источник в Хохфильцене подтвердил агентству информацию о том, что полиция побывала в расположение сборной, и добавил, что никто из россиян не был задержан.

При этом полиция австрийской федеральной земли Тироль не смогла подтвердить, что российским биатлонистам и тренерам предъявлены какие-либо обвинения.

"На данный момент какой-либо информации по этому поводу из Хохфильцена не поступало", – заявил агентству официальный представитель земельного управления полиции Тироля Штефан Эдер. Не стали подтверждать этот факт и в Федеральном управлении уголовной полиции Австрии.

Российское посольство в Австрии также прокомментировало случившееся. "Будем разбираться в этой ситуации, так как необходимо составить полную картину. Мы в срочном порядке запрашиваем официальную информацию у австрийских правоохранительных органов", – сообщил агентству посол Дмитрий Любинскийй.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев заявил радиостанции "Говорит Москва", что визит австрийской полиции повлиял на пихологическое состояние российских спортсменов. Он добавил, что биатлонисты, тем не менее, будут участвовать в соревнованиях в Хохфильцене, и что СБР в настоящее время выясняет подробности происшествия.

По последним данным, СБР получил уведомление от австрийских правоохранительных органов о начале следственных действий против российских биатлонистов.

По словам Драчева, посольство РФ в Австрии уже приступило к работе в связи с ЧП.