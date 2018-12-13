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Тюрьма вместо соревнований: российских биатлонистов поймали в Австрии. LIVE

Фото: www.globallookpress.com
Допинговый скандал разгорается с новой силой

Ночью к российским биатлонистам, которые прибыли в Австрию на соревнования, ворвались полицейские. Они обвинили спортсменов в употреблении допинга во время ЧМ-2017. По законам этой страны, атлетам грозит до 3 лет тюрьмы. "Утро" следит за развитием событий.

14.10 Бывший первый вице-президент Международного союза биатлонистов (IBU) Александр Тихонов заявил, что новые допинговые разбирательства начались из-за коррупционного расследования, которое полиция Австрии ведет против бывшего руководства IBU, сообщает ТАСС.

В апреле 2018 г. началось расследование против экс-президента IBU Андерса Бессеберга. Против него выдвинуты обвинения в причастности к коррупционным схемам, якобы позволявшим российским биатлонистам избегать ответственности за нарушение антидопинговых правил. Бессеберг подал в отставку, однако расследование дела против него продолжается.

14.00 Центральная прокуратура Австрии заявила, что обыски и допросы членов российской команды по биатлону не проводились, сообщает телеграм-канал "Карточный домик: Россия".

13.30 Двукратный олимпийский чемпион Сергей Чепиков посоветовал россиянам выступить на Кубке мира и не переживать. "Надо задействовать адвокатов и союз биатлонистов, Владимир Драчев (глава Российского союза биатлонистов) завтра утром туда вылетает. Союз биатлонистов постарается сделать все, чтобы эта история прекратилась", - приводит слова спортсмена телеграм-канал Life Shot.

13.22 Дмитрий Губерниев уточнил, что обвинение российским спортсменам предъявил Венский департамент по противодействию коррупции.

12.30 Биатлонист Антон Шипулин назвал бредовой ситуацию с начинающимся в Австрии допинг-скандалом. "Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом", – приводит слова прославленного биатлониста телеграм-канал "360tv". Шипулин подчеркнул, что ни разу в жизни не употреблял допинг и ничего не скрывал от антидопинговых служб.

12.20 "Попал в число подозреваемых в нарушении антидопинговых правил !! Снова скандал !!! В чем же дело ? 🤔 Мы чисты...", – написал на своей страничке в Instagram биатлонист Евгений Гараничев (орфография и пунктуация оригинала сохранены).

12.17 "Не испортят нам обедни злые происки врагов", – глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев прокомментировал сложившуюся в Австрии ситуацию словами из песни Владимира Высоцкого.

Он добавил, что надеется, что команда сохранит боевой дух и настрой на победу, отмечает RT.

11.30 Биатлонист Александр Логинов опубликовал в своем блоге Instagram допинг-тесты с отрицательными результатами на все пробы. "Я хотел выложить еще вчера, но почему-то сотрудники прокуратуры очень просили не выкладывать это в сми. Видимо для того что бы современному русскому спортсмену бегать, уже не достаточно сдавать допинг тесты", – написал Логинов (орфография и пунктуация оригинала сохранены). По словам биатлониста, все претензии к россиянам строятся на основании "100 каких-то опрошенных людей и лично Родченкова". Логинов подчеркнул, что все обвинения против него – "на 1000%" фальшивые.  

11.25 МИД России назвал дикими обвинения в адрес российских биатлонистов в Австрии, сообщает RT.

11.20 Союз биатлонистов России официально подтвердил, что вечером 12 декабря в расположение национальной сборной команды, приехавшей в Австрию для выступления на этапе Кубка мира, прибыли представители полиции. Австрийские правоохранители опросили российских  спортсменов и специалистов относительно возможных нарушений антидопинговых правил, во время чемпионата мира 2017.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев уже связался с Посольством РФ в Австрии и прибудет в расположение команды, чтобы лично проконтролировать ситуацию. Сборная России по биатлону продолжит свои выступления на Кубке мира и других международных турнирах.

11.10 Министр спорта Павел Колобков заявил, что никто не предъявлял претензий российским биатлонистам в употреблении допинга чемпионате мира 2017 года.

"В настоящее время известно, что полиция Австрии проводит расследование в отношении российских биатлонистов и специалистов сборной," – приводит слова Колобкова телеграм-канал "360". Министр подчеркнул, что за прошедшее с момента ЧМ-2017 россияне "безупречно проходили необходимые процедуры по допинг-контролю".

Ранее СМИ сообщили, что против российских биатлонистов в Австрии полиция начала следственные действия.

Валентина МАЙОРОВА
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