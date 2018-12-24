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Губерниева назвали виновным в проблемах российского биатлона

Дмитрий Губерниев. Фото: www.globallookpress.com
Популярный телеведущий также оказался в ответе за трудности мирового масштаба

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев​ дал жесткий комментарий на обвинения вице-президента Международного союза биатлонистов (IBU) Иржи Гамзы.

Гамза ранее заявил изданию "Спорт-Экспресс", что Губерниев вредит и российскому, и мировому биатлону. "Мне наплевать, кто и что там думает. У нас демократическое государство. Так что дорогой пан Гамза, не надо врать", – ответил спортивному чиновнику российский телеведущий.

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Губерниев посоветовал Гамзе найти в Чехии хорошего комментатора, который мог бы всерьез конкурировать с россиянином. "Хватит бесконечно тырить "Матч ТВ", – отрезал Дмитрий. 

При этом глава международной организации подчеркивает, что нормально относится к российскому биатлону. "Вы думаете, я не хочу, чтобы россияне соревновались? Это неправда!" – приводит издание слова Гамзы. По словам спортивного функционера, Россия должна выполнить 12 пунктов соглашения, и тогда в сентябре 2019 г. Союз биатлонистов РФ вновь может стать членом IBU.

На недавнем этапе Кубка мира в Австрии представители полиции прибыли на базу, где разместились россияне, и опросили спортсменов и специалистов о возможных нарушениях антидопинговых правил во время чемпионата мира прошлого года. Новые допинговые разбирательства начались в рамках антикоррупционного расследования, которое австрийская полиция ведет против бывшего руководства IBU.

Валентина МАЙОРОВА
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