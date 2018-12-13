В допинговом скандале вокруг российских биатлонистов нашли странности

Полиция Австрии пытается под шумок несправедливо обойтись с отечественными спортсменами

Сотрудники австрийских правоохранительных органов попросили наших спортсменов, которых подозревают в употреблении допинга, хранить молчание относительно сложившейся ситуации.

При этом причину, по которой полицейские хотят, чтобы атлеты не предавали скандал огласке, они не сообщили. На это обратил внимание спортивный комментатор Дмитрий Губерниев,

"Несмотря на странные просьбы австрийских властей держать все втайне, нам поможет максимальная открытость по данному делу, общение со СМИ и ответы на все вопросы!!!! Ещё раз, предъявлены уголовные обвинения в нарушении антидопинговых правил!!!!", – написал он в своем Instagram,

губерниев также призвал как можно активнее распространять информацию о том, что российских биатлонистов обвинили в нарушении антидопинговых правил. Он надеется, что эти возмутительные действия не приведут к несправедливому обращению с нашими спортсменами.

Применение допинга в Австрии является уголовно наказуемым деянием, напоминает "Экспресс-Газета". Спортсменам, к которым в Хохфильцене явились полицейские с подобными обвинениями, может грозить до 3 лет тюрьмы