Предатель обвел WADA вокруг пальца

Информатор Международного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков дал волю своей фантазии, снабдив заказчика недостоверными сведениями. Об этом свидетельствуют данные, которые экс-наставник женской сборной России по биатлону Вольфганг Пихлер отправил в Международный союз биатлонистов (IBU).

"Удивлен и разочарован тем, что никто не спрашивает его [Григория Родченкова] о том, что на самом деле происходило в России", – ахнул Пихлер в беседе с ТАСС.

Имеющиеся в его распоряжении аргументы он собирался озвучить еще в конце прошлого года, на этапе Кубка мира. Однако позже передумал и сразу отправил доказательства обмана в адрес независимой комиссии IBU, в составе которой не было бы представителей США и Канады.

"Я сделал это", – известил тренер.

Он возглавлял нашу сборную с 2011 по 2014 год. Под санкции дисциплинарного комитета МОК попали его подопечные Ольга Зайцева и Яна Романова, которым приписали допинговые нарушения на сочинской Олимпиаде. Они выразили протест. Разбирательства по этому делу продолжаются до сих пор.

Информацию о "допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи" экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков "слил" на страницы The New York Times. В итоге наград лишились 43 чемпиона и призера ОИ-2014, а следующую Олимпиаду в феврале 2018 г. российская сборная провела под нейтральным флагом.