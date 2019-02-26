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Российский биатлон сотрясает новый допинговый скандал

Фото: Станислав Красильников/ТАСС
Биатлонистку Маргариту Васильеву могут дисквалифицировать до конца сезона

Россиянка пропустила 3 допинг-теста, но врач сборной объясняет это нехваткой опыта: Васильева не знала, как правильно заполнить данные о своем местоположении. Теперь у Всемирного антидопингового агентства есть неделя, чтобы вынести решение о ее дисквалификации. 

Сама Дарья сдаваться не намерена, она хочет доказать свою правоту, передает "Газета.ру".

"Так дело не пойдет, не могу молчать и держать всех в неведении. Прошу всех болельщиков успокоиться." – говорит биатлонистка.

Первый визит к ней был назначен в мае, во время отпуска. Но она об этом забыла и уехала в институт. Накануне второй встречи Дарье понадобилось срочно улететь в Красноярск – встретиться со специалистами опять не удалось. Во врем третьего визита допинг-офицеров биатлонистка была в США.

Также Маргарита Васильева пожаловалась на трудности, с которыми приходиться сталкиваться спортсменам.

 "У нас даже чаи не все разрешены. Сборные травы не все разрешены. Мы должны обо всем помнить. Мы не можем купить себе обычные капли в уши или в нос, если что-то заболело, мы не можем выпить таблетку от головы, не посоветовавшись с доктором", – отметила она.

Врач сборной россиянку защищает, утверждает, что она сразу же отправила объяснительное письмо антидопинговому координатору по России. Также спортсменка приложила документы, подтверждающие слова о том, что она действительно пребывала в дороге.

Маргарита Васильева. Фото: AP/TASS 

Теперь биатлонистке остается только одно – ждать решение комиссии WADA.

"За пропуск приезда допинг-офицеров дается по флажку, у Маргариты их три. Если какой-то флажок оспорить, то дисквалификации можно избежать." – отмечает спортивный юрист.

Интересно, что Васильева только в этом сезоне поучаствовала в крупных соревнованиях. А ее кандидатуру рассматривали попадание в состав сборной на чемпионат мира.Эксперты предполагают, что спортсменка, скорее всего, потеряет шансы на участие. 

Дарья ПЕТРОВА
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