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Чемпионат мира для российских биатлонистов на грани срыва из-за допинга

Фото: www.globallookpress.com
"Грязный" шлейф наступает на лыжи наших спортсменов без передышки

В базе данных Московской антидопинговой лаборатории, оригиналы которой два месяца назад Россия добровольно передала в распоряжение ВАДА, может содержаться информация, компрометирующая ряд членов национальной сборной по биатлону. А поскольку Международный союз биатлонистов (IBU) один из первых включился в изучение базы и стремящийся не запятнать открывающийся завтра, 7 марта, в шведском Эстерсунде чемпионат мира, организаторы предпримут все необходимое, чтобы "грязные" российские спортсмены не попали ни на один старт.

Как пишет сегодня "Спорт-Экспресс", под угрозой пропуска биатлонных ристалищ оказались семь атлетов нашей команды, среди которых присутствуют имена Евгения Гараничева и Дмитрия Малышко. Оба спортсмены не были допущены Международным олимпийским комитетом (МОК) на Олимпиаду-2018 без объяснения причин.

Дмитрий Малышко. Фото: www.globallookpress.com

Источник издания высказал предположение, что появление в расположении сборной Максима Цветкова и приглашение прямо с проходящей сейчас в Красноярске Универсиады Эдуарда Латыпова вызвано именно угрозой отстранения членов сборной на основании базы данных московской лаборатории.

При этом, наличие "компромата" у IBU на россиян не свидетельствует, что Международный союз непременно признает их виновными в употреблении допинга. Однако наши представители заранее пытаются обезопасить сборную от возможных санкций и укомплектовали под завязку запасную скамейку.

Между тем уже стал известен состав участников нашей смешанной эстафеты 2x6 + 2x7,5 км, которая открывает ЧМ в четверг. На старт заявлены Евгения Павлова, Екатерина Юрлова-Перхт, Дмитрий Малышко и Александр Логинов, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Гонка начнется в 18:15 мск.

Чемпионат мира по биатлону пройдет с 7 по 17 марта.

Елена УСОВА
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