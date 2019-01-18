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Россия пошла на уступки WADA

Фото: AP/TASS
У РУСАДА появился реальный шанс восстановить членство

Россия делает все возможное, чтобы Всемирное антидопинговое агентство (WADA) простило нашу страну. Так, власти выполнили все требования организации, касающиеся предоставления доступа к допинг-пробам московской лаборатории. О том, что достигнутые ранее между сторонами договоренности удалось наконец реализовать, сообщил министр спорта России Павел Колобков.

При этом экспертная группа агентства уже получила базу данных российских атлетов в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом страны. Это, по мнению главы отечественного ведомства, поможет "достичь истины в интересах чистого спорта".

"Была проведена объемная работа во взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами, включая Следственный комитет России. Все участники процесса были нацелены на успешный результат", – говорится в пресс-релизе Колобкова, которое цитирует агентство ТАСС.

Исполком WADA лишил РУСАДА членства в 2015 году. Спустя три года организация решила отменить дисквалификацию отечественного агентства, но при условии, что Россия предоставит базу данных допинг-проб. При ее передаче у сторон возникли проблемы из-за носителей информации, так как оборудование WADA не прошло сертификацию в соответствии с российским законодательством.

Теперь комитет по соответствию WADA должен дать исполкому рекомендацию, восстановить ли Россию в правах, до 22 января 2019-го.  

Полина ИВАНОВА
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