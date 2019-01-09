Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

WADA и Москва пришли к взаимопониманию

Фото: EPA\TASS
Пробы российских атлетов будут перепроверены

Между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Россией урегулированы все разногласия. Делегации под руководством испанца Хосе Антонио Паскуаля будут переданы все необходимые данные для проверки допинг-проб российских спортсменов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 9 января.

По его словам, Москва была готова предоставить материалы еще в декабре. Но тогда возникли проблемы у экспертов: их оборудование не имело сертификации в соответствии с законодательством России. То есть, как уточнил Песков, это был вопрос "не субстанции, а логистики".

По теме

"Сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", – приводит ТАСС слова Пескова.

Представители WADA должны прибыть в Москву 9 января и уже в четверг, 10 января, могут приступить к работе, передает "Спорт-Экспресс".

В сентябре 2018 г. WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), но при условии, что РФ предоставит доступ специалистам WADA к архивам московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. Почему к этому времени не были согласованы технические детали, стороны не сообщают.

Очередное заседание комиссии WADA по соответствию РУСАДА правилам агентства состоится 14-15 января. Если статус РУСАДА не будет подтвержден, Россия лишится права принимать международные соревнования и участвовать в них.

Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
Загрузка...

США отказались от антироссийских санкций

Американцы не смогли договориться между собой

Живы или нет: что на самом деле случилось со Скрипалями

Беглый российский шпион и его дочь Юлия исчезли навсегда

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей