Пробы российских атлетов будут перепроверены

Между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Россией урегулированы все разногласия. Делегации под руководством испанца Хосе Антонио Паскуаля будут переданы все необходимые данные для проверки допинг-проб российских спортсменов. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 9 января.

По его словам, Москва была готова предоставить материалы еще в декабре. Но тогда возникли проблемы у экспертов: их оборудование не имело сертификации в соответствии с законодательством России. То есть, как уточнил Песков, это был вопрос "не субстанции, а логистики".

"Сейчас налажено понимание с представителями WADA относительно того, как дальше будет вестись работа", – приводит ТАСС слова Пескова.

Представители WADA должны прибыть в Москву 9 января и уже в четверг, 10 января, могут приступить к работе, передает "Спорт-Экспресс".

В сентябре 2018 г. WADA восстановило в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), но при условии, что РФ предоставит доступ специалистам WADA к архивам московской антидопинговой лаборатории до 31 декабря 2018 года. Почему к этому времени не были согласованы технические детали, стороны не сообщают.

Очередное заседание комиссии WADA по соответствию РУСАДА правилам агентства состоится 14-15 января. Если статус РУСАДА не будет подтвержден, Россия лишится права принимать международные соревнования и участвовать в них.