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WADA снова пустило в ход ложь Родченкова

Фото: www.globallookpress.com
Главный стукач антидопингового агентства приложил руку к облаве на наших спортсменов в Австрии

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев внимательно наблюдает за работой полиции Австрии, которая обвинила наших атлетов в употреблении допинга. Он рассказал, что среди материалов расследования есть много сведений от информатора WADA Григория Родченкова. Однако большая часть заявлений осведомителя не соответствуют действительности.

Драчев подчеркнул, что настоящих доказательств у австрийских сотрудников правоохранительных органов нет. Он всячески способствует тому, чтобы российские биатлонисты выступили на Кубке мира. В полиции работает и отечественный адвокат.

"Мы видели много информации от Родченкова и разных людей, но больше половины слов не подтверждаются. По факту ничего нет, мы очень спокойны в этом плане", – заявил глава СБР телеканалу "Матч ТВ".

Драчев отметил, что на данный момент, пока идут сбор информации и предварительное расследование, отечественная команда ни в чем не ограничена.

В Хохфильцене местная полиция ворвалась в отель, где остановились российские биатлонисты, и обвинила их в махинациях с переливанием крови. В Австрии спортсменам за употребление допинга может грозить до 3 лет тюрьмы.

После переезда в США в 2016 г. Родченков стал борцом против допинга и информатором WADA. Он уверял организацию, что в России существует допинг-система и власти ее поддерживают. В результате сборная нашей страны была отстранена от Олимпиады-2018. 

Полина ИВАНОВА
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