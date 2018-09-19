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Главный информатор WADA Григорий Родченков потребовал не восстанавливать членство антидопингового агентства РУСАДА. Он уверен, что это решение станет катастрофой для всего "чистого" спорта.
"WADA не должно верить манипуляциям и лживым заявлениям Министерства спорта – органа Кремля, который помогал внедрять допинговую систему и лгал о соблюдении правил. Если агентство восстановит РУСАДА, это будет катастрофой для чистого спорта", – цитирует его USA Today.
При этом Родченков еще раз подчеркнул, что являлся частью допинговой системы в России, однако теперь хочет наказать спортсменов, употреблявших запрещенные вещества. По его словам, Москве необходимо как можно скорее признать вину и тогда можно будет говорить о возвращении страны на международную спортивную арену.
Напомним, что WADA рекомендовало восстановить российское агентство, которое лишило лицензии в 2015 г. после допинг-скандала. Российские атлеты выступали на Играх-2018 под нейтральным флагом.
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