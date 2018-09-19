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Родченков потребовал не прощать Россию за допинг

Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Если Запад пойдет на мировую с нашими атлетами, то это станет катастрофой, уверен стукач

Главный информатор WADA Григорий Родченков потребовал не восстанавливать членство антидопингового агентства РУСАДА. Он уверен, что это решение станет катастрофой для всего "чистого" спорта.

"WADA не должно верить манипуляциям и лживым заявлениям Министерства спорта – органа Кремля, который помогал внедрять допинговую систему и лгал о соблюдении правил. Если агентство восстановит РУСАДА, это будет катастрофой для чистого спорта", – цитирует его USA Today.

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При этом Родченков еще раз подчеркнул, что являлся частью допинговой системы в России, однако теперь хочет наказать спортсменов, употреблявших запрещенные вещества. По его словам, Москве необходимо как можно скорее признать вину и тогда можно будет говорить о возвращении страны на международную спортивную арену.

Напомним, что WADA рекомендовало восстановить российское агентство, которое лишило лицензии в 2015 г. после допинг-скандала. Российские атлеты выступали на Играх-2018 под нейтральным флагом.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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