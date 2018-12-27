Статус РУСАДА висит на волоске

Российское агентство вынуждено идти на поводу у WADA, чтобы защитить наших спортсменов

Доступ к базе московской лаборатории до конца года – одно из условий Всемирного антидопингового агентства (WADA). Если российская сторона ослушается, Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) потеряет лицензию, а соответственно, и вес, что ударит прежде всего по атлетам, уверен его глава Юрий Ганус. При этом, подчеркнул он, процесс восстановления для отечественного спорта затянется.

"Если сейчас все остановится, то это коснется всех спортсменов, всех федераций, вне зависимости от того, кто стал причиной, где был допинг, а где не было никогда. И выход из этого кризиса будет очень тяжелым", – заявил Ганус в интервью Sportbox.

Он отметил, что российская сторона делает все возможное, чтобы сохранить возвращенную с таким трудом лицензию. Практически потом и кровью РУСАДА удалось восстановить в правах всего несколько месяцев назад. Для полного урегулирования ситуации нужно выполнить все условия "дорожной карты" WADA.

"Просто сейчас это нужно сделать технически. Признаться, я не понимаю тупика, в котором мы оказались. Требования, связанные с сертификацией оборудования, какой-то треш. Надо искать возможности, а не трудности и препятствия. Без пафоса могу сказать, что мы висим на волоске, причем мы – это не РУСАДА, а спортсмены", – заверил функционер, добавив, что в случае отзыва лицензии у российского агентства первыми примут удар именно наши чемпионы.

В сентябре РУСАДА получило от WADA положительный ответ о восстановлении в правах. В обмен РФ согласилась с выводами доклада комиссии Макларена, которая настаивала на наличии допинговой системы на государственном уровне. Кроме того, WADA открыли доступ к "необработанным данным" московской антидопинговой лаборатории, которые позволят выявить подозрительные пробы.

Допинговый скандал разгорелся после доклада Ричарда Макларена, в котором за основу взяты показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В "доносе", получившем огласку в июле и декабре 2016 г., две части, где подробно описывается якобы подмена "грязных" допинг-проб на "чистые". В докладе говорится, что в "махинациях" замешаны представители тридцати с лишним видов спорта, которые выступали на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

В результате у РУСАДА почти на три года отняли официальный статус и право на полноценную работу. Это создало дополнительные проблемы российским спортсменам, которые были вынуждены выступать под нейтральным флагом.