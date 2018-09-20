РУСАДА восстановили в правах

WADA простило России допинговый скандал

Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства вернул лицензию РУСАДА. Об этом сообщил источник в организации.

"Исполком WADA принял решение, что РУСАДА соответствует всемирному антидопинговому кодексу", – цитирует его ТАСС.

Заседание проходило на Сейшельских островах.

По последней информации, за восстановление РУСАДА проголосовали 9 из 12 членов исполкома, 2 выступили против, а один воздержался, передает ТАСС.

Напомним, что в 2015 г. антидопинговое агентство признало РУСАДА не соответствующим кодексу WADA. Допинговый скандал сильно отразился на спортсменах. На Играх-2018 наши атлеты выступали под нейтральным флагом.

