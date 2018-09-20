В WADA рассказали о повторном отстранении РУСАДА

Российский спорт могут вернуть к санкционному режиму

Сегодня решилась судьба Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Его права восстановлены – "за" проголосовали 9 из 12 членов исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Однако данное решение может оказаться временным. Не исключено, что спустя какое-то время у РУСАДА снова отберут официальный статус. Пока у него развязаны руки, однако если российское агентство не будет выполнять предписания WADA, то опять увязнет в санкционном болоте.

К примеру, одно из условий касается полного доступа к данным Московской антидопинговой лаборатории. Проверка базы, которую WADA требует заполучить до конца года, должна завершиться не позднее 30 июня 2019 года. В противном случае РУСАДА рискует своим статусом.

"Потому что эти условия являются критичными и приводят к статусу несоответствия. По новому стандарту они выносятся на рассмотрение комитета по соответствию, а потом исполком проголосует за несоответствие", – рассказал ТАСС источник в WADA.

Впрочем, повторным отстранением пригрозил и глава агентства Крейг Риди. "Если сроки будут сорваны, то исполком вновь признает РУСАДА несоответствующим кодексу", – предупредил он.

Заседание, где обсуждалось возвращение лицензии РУСАДА, прошло на Сейшельских островах, напоминает "360". Между тем еще 14 сентября стало известно о положительном ответе WADA.

В обмен РФ согласилась с выводами доклада комиссии Макларена, которая настаивала на наличии допинговой системы на государственном уровне. Кроме того, WADA откроют доступ к "необработанным данным" Московской антидопинговой лаборатории, которые позволят выявить подозрительные пробы.

Допинговый скандал разгорелся после доклада Ричарда Макларена, в котором за основу взяты показания экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. В "доносе", получившем огласку в июле и декабре 2016 г., две части, где подробно описывается якобы подмена "грязных" допинг-проб на "чистые". В докладе говорится, что в "махинациях" замешаны представители тридцати с лишним видов спорта, которые выступали на зимних и летних Олимпийских играх между 2012 и 2014 годами.

В результате у РУСАДА почти на три года отняли официальный статус и право на полноценную работу. Это создало дополнительные проблемы российским спортсменам, которые были вынуждены выступать под нейтральным флагом.