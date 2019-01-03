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С предложением лишить РУСАДА полноправного статуса выступила комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства.
Напомним, статуса российская организация лишилась в ноябре 2015 года. В сентябре прошлого года исполком WADA восстановил его. РУСАДА выдвинули условие – до 31 декабря 2018-го предоставить доступ к данным проверки допинг проб московской лаборатории, опечатанной из-за федерального расследования. Этого не произошло из-за вопросов с оборудованием для извлечения данных.
В связи с этим в комитете спортсменов заявили, что разочарованы несоблюдением Россией сроков. Комиссия потребовала жестких санкций.
"С точки зрения спортсменов, только такое решение будет уместным", – говорится в заявлении на сайте WADA.
Статус РУСАДА обсудят на заседании комитета по соответствию, которое пройдет 14-15 января.
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