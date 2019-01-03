Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

В WADA требуют отстранить РУСАДА

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Российское антидопинговое агентство хотят признать не соответствующим кодексу

С предложением лишить РУСАДА полноправного статуса выступила комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, статуса российская организация лишилась в ноябре 2015 года. В сентябре прошлого года исполком WADA восстановил его. РУСАДА выдвинули условие – до 31 декабря 2018-го предоставить доступ к данным проверки допинг проб московской лаборатории, опечатанной из-за федерального расследования. Этого не произошло из-за вопросов с оборудованием для извлечения данных.

По теме

В связи с этим в комитете спортсменов заявили, что разочарованы несоблюдением Россией сроков. Комиссия потребовала жестких санкций.

"С точки зрения спортсменов, только такое решение будет уместным", – говорится в заявлении на сайте WADA.

Статус РУСАДА обсудят на заседании комитета по соответствию, которое пройдет 14-15 января.

Кристина ЧЕРНИКОВА
новости партнеров
Загрузка...

Нашли младенца: последние новости о трагедии в Магнитогорске

Под завалами взорвавшегося жилого дома почти сутки лежал 11-месячный малыш

Прямо в Новый год: Порошенко обставил конкурент

Предвыборная гонка на Украине началась с дерзкого заявления

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей