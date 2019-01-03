Российское антидопинговое агентство хотят признать не соответствующим кодексу

С предложением лишить РУСАДА полноправного статуса выступила комиссия спортсменов Всемирного антидопингового агентства.

Напомним, статуса российская организация лишилась в ноябре 2015 года. В сентябре прошлого года исполком WADA восстановил его. РУСАДА выдвинули условие – до 31 декабря 2018-го предоставить доступ к данным проверки допинг проб московской лаборатории, опечатанной из-за федерального расследования. Этого не произошло из-за вопросов с оборудованием для извлечения данных.

В связи с этим в комитете спортсменов заявили, что разочарованы несоблюдением Россией сроков. Комиссия потребовала жестких санкций.

"С точки зрения спортсменов, только такое решение будет уместным", – говорится в заявлении на сайте WADA.

Статус РУСАДА обсудят на заседании комитета по соответствию, которое пройдет 14-15 января.