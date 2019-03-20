На прошедшем чемпионате мира россиянину устроили настоящую травлю

Девятикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё жестко отреагировал на нежелание российского спортсмена Александра Логинова ответить на вопросы о допинговом прошлом.

"Считаю, что это проявление трусости",

– приводит слова норвежского лыжника портал sports.ru.

По мнению Бё, нужно не только давать интервью, когда завоевываешь медали, но и быть достаточно смелым, чтобы отвечать на критические вопросы.

Двадцатисемилетний Логинов был дисквалифицирован на 2 года после того, как допинг-проба показала, что россиянин использовал запрещенный препарат – рекомбинантный эритропоэтин. Россиянин вновь начал выступать на соревнованиях в конце 2016 года.

В Швеции на чемпионате мира по биатлону 2019 г. Логинов выиграл серебряную медаль в спринте. После этого многие биатлонисты и спортивные журналисты начали припоминать россиянину случившийся в прошлом допинговый скандал. В итоге Логинов решил, что будет выступать только на пресс-конференциях и не отвечать на вопросы о дисквалификации.