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Биатлонист из Норвегии раскритиковал Логинова

Александр Логинов. Фото: www.globallookpress.com
На прошедшем чемпионате мира россиянину устроили настоящую травлю

Девятикратный чемпион мира по биатлону норвежец Тарьей Бё жестко отреагировал на нежелание российского спортсмена Александра Логинова ответить на вопросы о допинговом прошлом.

"Считаю, что это проявление трусости",

– приводит слова норвежского лыжника портал sports.ru. 

По мнению Бё, нужно не только давать интервью, когда завоевываешь медали, но и быть достаточно смелым, чтобы отвечать на критические вопросы.

Двадцатисемилетний Логинов был дисквалифицирован на 2 года после того, как допинг-проба показала, что россиянин использовал запрещенный препарат – рекомбинантный эритропоэтин. Россиянин вновь начал выступать на соревнованиях в конце 2016 года.

В Швеции на чемпионате мира по биатлону 2019 г. Логинов выиграл серебряную медаль в спринте. После этого многие биатлонисты и спортивные журналисты начали припоминать россиянину случившийся в прошлом допинговый скандал. В итоге Логинов решил, что будет выступать только на пресс-конференциях и не отвечать на вопросы о дисквалификации. 

Валентина МАЙОРОВА
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