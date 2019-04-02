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Российский биатлонист опоздал на гонку

Дмитрий Малышко. Фото: www.globallookpress.com
Соревнования оказались богаты на сюрпризы

Петербургский лыжник Дмитрий Малышко не смог стартовать в эстафете на чемпионате России.

В итоге гонку выиграла команда из Ханты-Мансийского автономного округа, хотя на передаче эстафеты Алексей Волков умудрился свернуть не туда, куда нужно, отмечает Match TV. Серебряная медаль досталась башкирским спортсменам, а бронза – команде Удмуртии.

Сам Малышко заявил, что сервис не принес ему лыжи вовремя, сообщает Sports.ru.

На Олимпийских играх в Сочи Малышко выиграл эстафетную гонку. В его копилке наград также есть бронзовая медаль чемпионата мира и 8 выигранных этапов Кубка мира, напоминает портал Pravda.ru.

В текущем сезоне это не единственное вопиющее опоздание у российских биатлонистов. Евгений Гараничев не смог вовремя прийти к началу гонки преследования на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити и лишился шансов на награду.

Валентина МАЙОРОВА
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