Спортсмен понес незаслуженное наказание

Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова утверждает, что российского биатлониста Александр Логинов дисквалифицировали несправедливо. Она призналась, что спортсмен стал разменной монетой в допинговом скандале.

"Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали",

– цитирует Резцову "Спорт Экспресс".

При этом на уточняющий вопрос о том, кто его сдал она утвердительно ответила, что это был Михаил Прохоров.

По ее мнению, бизнесмен якобы заплатил деньги, чтобы WADA не трогало других российских атлетов.

"Но кого-то нужно было сдать", – добавила она.

Напомним, что в пробах Александра Логинова от 2013 года обнаружили запрещенный препарат эритропоэтин. В результате спортсмена дисквалифицировали на 2 года.