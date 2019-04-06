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Трехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова утверждает, что российского биатлониста Александр Логинов дисквалифицировали несправедливо. Она призналась, что спортсмен стал разменной монетой в допинговом скандале.
"Парень отсидел за других, которых нельзя было сдавать. А вот его сдали",
– цитирует Резцову "Спорт Экспресс".
При этом на уточняющий вопрос о том, кто его сдал она утвердительно ответила, что это был Михаил Прохоров.
По ее мнению, бизнесмен якобы заплатил деньги, чтобы WADA не трогало других российских атлетов.
"Но кого-то нужно было сдать", – добавила она.
Напомним, что в пробах Александра Логинова от 2013 года обнаружили запрещенный препарат эритропоэтин. В результате спортсмена дисквалифицировали на 2 года.
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