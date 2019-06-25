Доказательства нашли в московской лаборатории

Биатлонисты Александр Чернышов и Александр Печёнкин дисквалифицированы на 4 года за нарушение антидопинговых правил. Информацию об этом Международный союз биатлонистов (IBU) подтвердил во вторник, 25 июня.

Имена спортсменов значились в так называемом "списке Родченкова", который бывший директор московской антидопинговой лаборатории предоставил в свое время Всемирному антидопинговому агентству (WADA). В августе 2018 г. Чернышову и Печенкину были предъявлены обвинения. Доказательства же их вины были найдены в архивах московской лаборатории, куда международные экспертыполучили доступ несколько месяцев назад.

Срок дисквалификации Чернышова будет отсчитываться с 21 июня 2019 года. Все его спортивные победы будут аннулированы с 17 июля 2014 года.

Печёнкину будет засчитан период временного отстранения от соревнований с 5 ноября 2018 г. по 21 июня 2019 года. Он лишается всех титулов, завоеванных с 7 января 2012 г. по 6 января 2016 года, передает "Чемпионат".

В течение ближайших трех недель биатлонисты могут подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Судьба олимпийских чемпионов Светланы Слепцовой и Евгения Устюгова, которые также фигурируют в списке Григория Родченкова, пока не ясна.