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Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова нарушила антидопинговые правила и отстранена от соревнований.
"Всероссийская федерация художественной гимнастики... приняла решение дисквалифицировать спортсменку Семенову Александру на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года", -
сообщается на сайте РУСАДА.
Семеновой 20 лет, она – чемпионка мира 2014 г., двукратная чемпионка и серебряный призер чемпионата Европы.
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