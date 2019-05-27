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Российская гимнастка попалась на допинге

Фото: www.globallookpress.com
Двухлетняя дисквалификация будет отсчитываться с ноября прошлого года

Чемпионка мира в групповых упражнениях по художественной гимнастике Александра Семенова нарушила антидопинговые правила и отстранена от соревнований. 

"Всероссийская федерация художественной гимнастики... приняла решение дисквалифицировать спортсменку Семенову Александру на 2 года за нарушение п. 2.1 Общероссийских антидопинговых правил, начиная с 12 ноября 2018 года", - 

сообщается на сайте РУСАДА. 

Семеновой 20 лет, она – чемпионка мира 2014 г., двукратная чемпионка и серебряный призер чемпионата Европы.

Валентина МАЙОРОВА
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