Вопросов к отечественной системе борьбы с допингом больше нет

Всемирное антидопинговое агентство (WADA) полностью восстановило в правах РУСАДА. Об этом сообщил министр спорта РФ Павел Колобков.

"РУСАДА восстановлено, в отношении России нет никаких санкций, у нас с WADA нормальные рабочие отношения", – сказал он в интервью РИА "Новости".

Принципиальное решение WADA приняла в сентябре прошлого года, но тогда российской стороне нужно было выполнить два условия, напоминает "Вечерняя Москва".

"На сегодняшний день все условия выполнены", – отметил Колобков.

Права РУСАДА были приостановлены после того, как вокруг России разгорелся масштабный допинговый скандал. Как отмечает "Царьград", международное агентство утверждало, что российских спортсменов систематически снабжают допингом на государственном уровне, однако доказательств не приводили.







