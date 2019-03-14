Лучше мельдония: в России нашли замену запрещенному допингу

Активное вещество поможет спортсменам выдерживать нагрузки на сердце

Российские ученые разработали новый БАД на смену мельдонию, который Всемирное антидопинговое агентство WADA внесло в список запрещенных препаратов.

"Он не является допингом, это не препарат, это набор незаменимых аминокислот и минералов, которые используются каждый день, например в пище", -

рассказал РИА "Новости" руководитель Федерального медико-биологического агентства Владимир Уйба.

Глава ФМБА добавил, что эта добавк содержит калий и натрий, которые есть в том же мельдонии, и что БАД уже начали применять.

В черный список WADA мельдоний попал в январе 2016 года. В том же году ряд российских спортсменов не допустили к соревнованиям из-за положительных допинг-проб на этот якобы допинг. Одной из самых известных жертв препарата стала теннисистка Мария Шарапова – она была дисквалифицирована на 15 месяцев.

Позже эксперты выяснили, что период вывода мельдония из организма досконально не изучен. В итоге антидопинговое агентство вынуждено было установить допустимый порог концентрации этого вещества в организме, и большинство спортсменов были амнистированы.

