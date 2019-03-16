Российские биатлонисты завоевали главные награды Кубка IBU

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Антон Бабиков и Виктория Сливко стали победителями в зачете Кубка IBU сезона 2018-19. В последней гонке Бабиков финишировал 16-м в спринте, что позволило ему сохранить первую строчку в общем зачете.
Сливко в гонке заняла третье место и также стала победительницей в зачете. Кроме того, оба россиянина получили Малые хрустальные глобусы Кубка IBU по программе спринтерских гонок, передает Sports.ru.
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