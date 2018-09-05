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К летней Олимпиаде Россия дойдет без атлетов

Фото: flickr.com/somewhereto
За допинг дисквалифицированы еще две спортсменки

Метательница копья Мария Абакумова лишена всех наград, завоеванных с августа 2008 г. по август 2012 года. Такое решение принял Международный олимпийский комитет (МОК) после перепроверки допинг-проб с Олимпиады-2008 в Пекине, где российская спортсменка завоевала серебро.

Новые тесты старых анализов выявили в пробах 32-летней Абакумовой наличие запрещенного вещества туринабол. В итоге она не только осталась без олимпийской медали и прочих наград, но и получила дисквалификацию сроком на 4 года, сообщается в Twitter Независимого органа по борьбе с негативными явлениями в легкой атлетике (AIU). Отсчет будет идти с 18 мая 2016 года.

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Другая титулованная российская легкоатлетка Татьяна Лебедева приняла дисквалификацию на два года. Ее также уличили в приеме запрещенного препарата во время Игр-2008, где она завоевала две серебряные медали в тройном прыжке и прыжках в длину. Наград и титулов, полученных в период с августа 2008 г. по август 2010 г. Лебедева лишена. Спортивную карьеру 42-летняя атлетка уже завершила.

Накануне двукратный олимпийский чемпион по биатлону Евгений Устюгов получил уведомление от Международного союза биатлонистов, что он подозревается в употреблении допинга. В свою очередь гендиректор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус сообщил, что около 60 российских спортсменов находятся под подозрением в приеме запрещенных веществ и в отношении них будет проведено расследование.

Очередная летняя Олимпиада состоится в 2020 г. в Японии.

Николай ВИКТОРОВ
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