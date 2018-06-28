Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Американцам можно: Уильямс отказалась от допинг-теста

Серена Уильямс. Фото: Пресс-службаinstagram.com/serenawilliams
Никакие санкции спортсменке не грозят

Теннисистка Серена Уильямс не стала сдавать незапланированный допинг-тест и пожаловалась на то, что у нее берут слишком много проб.

Статья об инциденте опубликована на портале Deadspin. Две недели назад, 14 июня, офицер Антидопингового агентства США – USADA – в 8.30 утра не застал Уильямс дома в ее резиденции во Флориде и заявил, что хочет ее дождаться. Теннисистка отказалась вернуться и не стала сдавать допинг-пробу.

По теме

Сотрудники USADA считают, что внезапная проверка Уильямс не является чем-то экстраординарным, поскольку организация может проверять спортсменов неограниченное число раз. В свою очередь, представители Уильямс заявили, что теннисистку проверяют в 4 раза чаще, чем других, и что в этом году у нее взяли уже 5 проб. 

При этом издание подчеркивает, что несданный допинг-тест не станет нарушением. Спортсменка имеет право дважды в год отказаться от подобных внезапных проверок. Какой контраст по сравнению с историей россиянки Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована на год из-за употребления безобидного мельдония!

В январе этого года Серена вновь начала выступления после годового перерыва, связанного с рождением дочки. Сейчас бывшая первая ракетка мира занимает 138-е место в рейтинге WTA. В понедельник, 2 июля, в Британии стартует Уимблдонский турнир – один из самых престижных в серии "Большого шлема". Уильямс выступит на нем в одиночном и парном разрядах.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Власти Украины загнали экономику страны в могилу

Заводы и фабрики разрушаются без экономических связей с Россией

Россияне получили допинг перед матчем с Испанией

К игрокам приехал бывший тренер команды, который воодушевил спортсменов на победу в важной игре

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей