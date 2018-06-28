Никакие санкции спортсменке не грозят

Теннисистка Серена Уильямс не стала сдавать незапланированный допинг-тест и пожаловалась на то, что у нее берут слишком много проб.

Статья об инциденте опубликована на портале Deadspin. Две недели назад, 14 июня, офицер Антидопингового агентства США – USADA – в 8.30 утра не застал Уильямс дома в ее резиденции во Флориде и заявил, что хочет ее дождаться. Теннисистка отказалась вернуться и не стала сдавать допинг-пробу.

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Сотрудники USADA считают, что внезапная проверка Уильямс не является чем-то экстраординарным, поскольку организация может проверять спортсменов неограниченное число раз. В свою очередь, представители Уильямс заявили, что теннисистку проверяют в 4 раза чаще, чем других, и что в этом году у нее взяли уже 5 проб.

При этом издание подчеркивает, что несданный допинг-тест не станет нарушением. Спортсменка имеет право дважды в год отказаться от подобных внезапных проверок. Какой контраст по сравнению с историей россиянки Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована на год из-за употребления безобидного мельдония!

В январе этого года Серена вновь начала выступления после годового перерыва, связанного с рождением дочки. Сейчас бывшая первая ракетка мира занимает 138-е место в рейтинге WTA. В понедельник, 2 июля, в Британии стартует Уимблдонский турнир – один из самых престижных в серии "Большого шлема". Уильямс выступит на нем в одиночном и парном разрядах.