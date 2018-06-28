Американцам можно: Уильямс отказалась от допинг-теста
Теннисистка Серена Уильямс не стала сдавать незапланированный допинг-тест и пожаловалась на то, что у нее берут слишком много проб.
Статья об инциденте опубликована на портале Deadspin. Две недели назад, 14 июня, офицер Антидопингового агентства США – USADA – в 8.30 утра не застал Уильямс дома в ее резиденции во Флориде и заявил, что хочет ее дождаться. Теннисистка отказалась вернуться и не стала сдавать допинг-пробу.
Сотрудники USADA считают, что внезапная проверка Уильямс не является чем-то экстраординарным, поскольку организация может проверять спортсменов неограниченное число раз. В свою очередь, представители Уильямс заявили, что теннисистку проверяют в 4 раза чаще, чем других, и что в этом году у нее взяли уже 5 проб.
При этом издание подчеркивает, что несданный допинг-тест не станет нарушением. Спортсменка имеет право дважды в год отказаться от подобных внезапных проверок. Какой контраст по сравнению с историей россиянки Марии Шараповой, которая была дисквалифицирована на год из-за употребления безобидного мельдония!
В январе этого года Серена вновь начала выступления после годового перерыва, связанного с рождением дочки. Сейчас бывшая первая ракетка мира занимает 138-е место в рейтинге WTA. В понедельник, 2 июля, в Британии стартует Уимблдонский турнир – один из самых престижных в серии "Большого шлема". Уильямс выступит на нем в одиночном и парном разрядах.
Власти Украины загнали экономику страны в могилу
Заводы и фабрики разрушаются без экономических связей с Россией
Россияне получили допинг перед матчем с Испанией
К игрокам приехал бывший тренер команды, который воодушевил спортсменов на победу в важной игре
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Из продавщиц в путаны: Украина cтала центром секс-туризма
- Есть с одной тарелки не будем: Украина обдала Европу презрением
- Легендарный сербский снайпер покинул Донбасс
НЛО
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина