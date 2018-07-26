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Родченков впервые заговорил после попытки самоубийства

общество Родченков объявился после попытки самоубийства Григорий Родченков. Фото: GLOBAL LOOK press/Viktor Chernov
Доносчику не хватило духу произнести филиппику против России

Эту роль информатор WADA отвел своему адвокату Джиму Уолдену. Он-то и зачитал очередную порцию откровений своего подзащитного, который впервые вышел в свет после неудавшегося самоубийства.

Инцидент произошел 19 июня, однако заговорили о нем только в конце месяца. По предположениям экспертов, стукач не вынес давления со стороны спецслужб США, а может, его замучили угрызения совести.

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"Я хотел бы зачитать сообщение от доктора Родченкова, которое он передал мне этим утром", – начал свое выступление Уолден, пишет Inside the Games. Заявления бывшего главы московской антидопинговой лаборатории были озвучены сегодня на слушаниях, посвященных вопросам допинга.

В предположительно отредактированном тексте Родченков укоряет себя за соучастие в "спонсируемой государством системе допинга в России", за что слезно просит прощения. Однако в противном случае он рисковал бы жизнью, поскольку неповиновение было сродни смертному приговору, оправдывает свои действия доносчик.

В заключение своего откровения химик подчеркнул, что не теряет веру в светлое будущее. По мнению Родченкова, его решимость стала первым шагом на пути к реформированию системы в борьбе с допингом.

Информацию о "допинговых нарушениях российских спортсменов на Олимпийских играх в Сочи" экс-глава московской антидопинговой лаборатории "слил" на страницы The New York Times. В итоге наград лишились 43 чемпиона и призера ОИ-2014, а следующую Олимпиаду, в феврале этого года, российская сборная провела под нейтральным флагом. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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