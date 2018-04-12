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Против биатлониста Евгения Устюгова, двукратного олимпийского чемпиона, по запросу Всемирного антидопингового агентства WADA открыто расследование.
По сообщению Le Monde, несмотря на то что вопросы к российскому спортсмену возникали еще с 2010 г., однако Международный союз биатлонистов IBU игнорировал их. Во вторник, 10 апреля, Федеральное управление уголовной полиции Австрии провело обыск в штаб-квартире IBU в Зальцбурге и в доме президента организации Андерса Бессеберга.
При этом WADA уточнило, что эти мероприятия связаны с допингом, а представители австрийской полиции добавили, что речь идет о расследование дела о коррупции на сумму €300 тысяч.
До того как полиция начала обыскивать офисы IBU, экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков заявил в интервью норвежскому телевидению, что Союз биатлонистов якобы помогал Российскому антидопинговому агентству маскировать положительные допинг-пробы россиян.
По данным издания, WADA
открыло дело против Устюгова на основании аномальных показателей биологического паспорта российского биатлониста. Евгений Устюгов уже завершил спортивную карьеру, Союз биатлонистов России заявил, что не получал никаких официальных уведомлений об открытии дела против спортсмена, сообщает РИА "Новости".
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