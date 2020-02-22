Итальянская полиция забрала у спортсменов ноутбуки

Обыскивают номера Евгения Гараничева и Александра Логинова. Кроме того, полицейские пришли к тренеру Александру Касперовичу. Напомним, сейчас в Италии проходит чемпионат мира по биатлону. В итальянской Антхольц-Антерсельве находится и наша сборная.

О случившемся РИА Новости сообщил первый вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов.

"В номерах Гараничева, Логинова и Касперовича обыски, изымаются ноутбуки", – цитирует его информагентство. По словам Нуждова, подробности пока неизвестны.

О вломившейся в номера биатлонистов полиции сообщил и спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

"Обыски в отеле наших биатлонистов, изъят компьютер и телефон Логинова, итальянские силовики приехали в 6 утра", – написал он в своем Инстаграм.

Как стало известно чуть позже, международный союз биатлонистов обратился к правоохранителям Италии с официальным письмом из-за пребывания на чемпионате личного тренера Логинова по чужой аккредитации. Об этом сообщил глава Союза биатлонистов России Владимир Драчев в эфире "МатчТВ". При этом он добавил, что к проверке аккредитации почему-то приплели и допинговый случай Логинова.

"Сейчас будем разбираться, при чем здесь уголовное преследование и допинг. В постановлении написано, что Логинов имел допинговый случай, поэтому они считают, что возможны какие-то случаи его применения еще раз", – заявил он.



Напомним, на проходящем в Италии чемпионате мира Логинов выиграл спринт, а в гонке преследования занял третье место.



После того, как биатлонист завоевал золотую медаль, западные спортсмены обрушились на него с критикой, припомнив дисквалификацию Логинова с 2014 по 2016 годы.