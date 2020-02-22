Политика

Рецепты

Гороскопыˆ

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Отобрали оружие и заставили сидеть в трусах: Логинов раскрыл детали скандала в Италии

Отобрали оружие и заставили сидеть в трусах: Логинов раскрыл детали скандала в Италии
Александр Логинов. Фото: Kalle Parkkinen/Newspix24/www.globallookpress.com
Российский биатлонист потрясен случившимся

Александр Логинов рассказал подробности произошедшего с нашими спортсменами на чемпионате мира в Италии.

По его словам, полиция ворвалась с обыском в шесть утра. Дожидаться пока люди сами откроют дверь, правоохранители не стали. После у биатлонистов сразу отняли винтовки и вынудили их сидеть в одних трусах.

"Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Проверили документы, которые они привезли, это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от них", – рассказал он в эфире "Матч ТВ".

Логинов при этом подчеркнул, что происходящее близко к беспределу, однако спортсменов это не сломает.

"Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог", - подытожил он.

Между тем стало известно, что Логинова подозревают в новом нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере на обыск, который выписан на имя биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича.

При этом глава СБР России Владимир Драчев отметил, что Международный союз биатлонистов, возможно, подозревает, что Касперович, прикрываясь чужой аккредитацией, провез допинг на спортивные состязания. Об этом пишет РИА Новости.

Кристина ЧЕРНИКОВА

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...

"Хоронить будут своим кругом": Заворотнюк закроют от народа

Родные не дадут попрощаться поклонникам со звездой "Моей прекрасной няни", считают интернет-пользователи

Гороскоп на февраль: трем знакам стоит приготовиться к худшему

Звезды обещают неприятности сразу нескольким знакам зодиака

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей