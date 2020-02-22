Российский биатлонист потрясен случившимся

Александр Логинов рассказал подробности произошедшего с нашими спортсменами на чемпионате мира в Италии.

По его словам, полиция ворвалась с обыском в шесть утра. Дожидаться пока люди сами откроют дверь, правоохранители не стали. После у биатлонистов сразу отняли винтовки и вынудили их сидеть в одних трусах.

"Просили сидеть на месте в одних трусах. Мы смотрели, как проверяли вещи. Проверили документы, которые они привезли, это был запрос от IBU. Какое-то недоверие от них", – рассказал он в эфире "Матч ТВ".

Логинов при этом подчеркнул, что происходящее близко к беспределу, однако спортсменов это не сломает.

"Верю, что это не будет замято, а будет хороший положительный итог", - подытожил он.

Между тем стало известно, что Логинова подозревают в новом нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере на обыск, который выписан на имя биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича.

При этом глава СБР России Владимир Драчев отметил, что Международный союз биатлонистов, возможно, подозревает, что Касперович, прикрываясь чужой аккредитацией, провез допинг на спортивные состязания. Об этом пишет РИА Новости.