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"Уже накипело": Логинов поставил итальянцев на место

"Уже накипело": Логинов поставил итальянцев на место
Фото: Alexander Shemetov/www.globallookpress.com
Биатлонист отказался участвовать в соревнованиях после антидопингового скандала

Известный спортсмен Александр Логинов снялся с масс-старта в последний день чемпионата мира по биатлону в итальянском Антхольце после того, как ранним утром к нему вломились с обыском. Полицейские подозревали, что лыжник принимает допинг.

В тренерском штабе российской сборной заявили, что у Логинова "уже накипело". Он устал от постоянной войны с организаторами, пишет "Московский Комсомолец". 

"Ему надоело бороться. Не знаю, сейчас с ним сложно разговаривать, потому что он замкнулся, нужно дать ему время", – добавили в штабе.

Александр Логинов перед отказом участвовать в масс-старте рассказал, как прошел обыск. Полиция вломилась к спортсменам в шесть утра, забрала у них винтовки и ноутбуки, приказала сидеть в одних трусах. Биатлонист заявил, что происходившее "было близко к беспределу", но такие проблемы не повлияют на командный дух сборной РФ.

Разбирательства начались с того, что Логинова заподозрили в нарушении антидопинговых правил. Об этом говорится в ордере на обыск, который выписан на имя биатлониста и его личного тренера Александра Касперовича. В результате полиция не выявила следов употребления запрещенных препаратов у российских спортсменов. 

Полина ЛЕДОВСКИХ

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость из далека
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Думаю отказ от соревнований это не лучший ответ итальянской полиции а вот золотые медали самое то
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