Спортсмену до сих пор не вернули личный телефон и другие вещи

Российский биатлонист Александр Логинов уже несколько дней остается без мобильного телефона и ноутбука. Вещи изъяли во время обыска в ходе чемпионата мира в итальянском Антхольце в субботу, 22 февраля. Позже местные правоохранители подтвердили, что никаких доказательств вины спортсмена не обнаружено. Тем не менее личные вещи ему не вернули. Об этом сообщил во вторник, 25 февраля, президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев.

Драчев указал и на другие странные обстоятельства этого дела. Итальянские полицейские ввалились в номер Логинова, где он проживал вместе с другим биатлонистом Евгением Гараничевым, в связи с обращением Международного союза биатлонистов (IBU). Там заявили, что личный тренер Логинова Александр Касперович нелегально приехал на соревнования и мог привезти подопечному, который был ранее дисквалифицирован за допинг, запрещенные препараты.

Но позже в IBU сообщили, что никуда не жаловались. А глава организации подчеркнул, что вообще ничего не знал об этой ситуации.

"Комитет IBU пишет письма в полицию, в прокуратуру с просьбой внимательно рассмотреть этот вопрос, а об этом не знают президент и все руководство IBU. Как-то это не увязывается", – отметил Драчев в эфире "Матч ТВ".

На турнире в Италии Логинов завоевал золото в спринте и бронзу в гонке преследования, но на масс-старт после обыска выйти не смог.