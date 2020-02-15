Евгения Устюгова обвинили в нарушении антидопинговых правил

Скандал вокруг российских спортсменов набирает обороты.

У биатлониста Евгения Устюгова отобрали золотую медаль, которую он завоевал на Олимпийских играх в Сочи в 2014 году. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник.

Результаты, которые Устюгов показал в период с 27 августа 2013 года по конец сезона-2013/14, дисквалифицируют.

Позже сообщения о признании спортсмена виновным в нарушении антидопинговых правил официально подтвердили в Международном союзе биатлонистов (IBU). Устюгова дисквалифицировали на два года. Об этом сообщает телеграм-канал RT со ссылкой на заявление представителей IBU.

Виновной в употреблении допинга признали и российскую биатлонистку Светлану Слепцову, которая стала олимпийской чемпионкой в 2010 году, передает ТАСС. Ее также отстранили на два года.

Ранее "Утро" писало о том, как Григорий Родченков подделал данные о российских спортсменах.