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"Суши сухари, Гриша": как стукач WADA подставил Россию

"Суши сухари, Гриша": как стукач WADA подставил Россию
Григорий Родченков. Фото: www.globallookpress.com
Сбежавшего Родченкова вывели на чистую воду

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал данные о российских спортсменах. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.

Как выяснилось, Родченков удаленно подключался к базе данных наших атлетов и вносил туда изменения. У следователей есть доказательства. Альтернативную версию архива лаборатории он передал Всемирному антидопинговому агентству. При этом подлинность содержания этих документов не установлена.

"Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов",

говорится в сообщении на сайте Следкома.

Как уточнили в СК, изменения в электронную базу вносились в 2015-16 годах с ip-адресов, зарегистрированных в Штатах и ФРГ. Интересно, что России отказали расследовании этого дела. Нашим специалистам не дают возможности проверить данные о результатах исследования допинг-проб наших спортсменов, которую WADA получило от Родченкова. Кроме того, беглого стукача оградили от допросов, даже по видеосвязи.

Пользователи в Сети отреагировали на вести о предательстве Родченкова – некоторые заподозрили WADA в сговоре с ним, другие посулили суровое наказание, которого не удастся избежать (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Видимо ВАДА отмахнулась от этих обвинений в сторону Родченкова , потому что сама принимала в этом участия", "Как ни крутись, не извивайся, а возвращаться в страну которая тебя выкормила и поставила на ноги придётся. Суши сухари, Гриша",

– пишут они.

Напомним, ранее вокруг России разразился допинговый скандал. За манипуляции с данными столичной антидопинговой лаборатории нашу страну отстранили от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Японии, и крупных международных соревнованиях. Запрет наложили на четыре года.

Кристина ЧЕРНИКОВА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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И откуда в России такие <цензура> берутся? Живут в стране, и живут неплохо, потом становятся иудами и гадят стране.
Гость
Ответить
на дыбу этого козла
Гость
Ответить
Поверю в эту версию после расследования и суда.
Гость
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Как обычно, пока жареный петух в опу не клюнет, никто не пошевелится, теперь давайте: скандалы-интриги-расследования. ИМХО ранье нужно было головой думать, а не опой!
Гость
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Очередной дешовый трюк фсбэшников, так же как и с "сахаром". Сами взорвали дома а на мифических чеченцев перевели стрелки. Теперь вот эти "доблестные" органы выявили шпиёна, когда уже от второй олимпиады отстранили.
М
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если предатель смог подключиться к данным значит у него есть сообщники в российск структурах-есть предатели которые пользуясь безалаберностью коллег вредят стране
отлавливать и судить на полную катушку а не сопли жевать на гос постах следственному комитету и фсб
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