Сбежавшего Родченкова вывели на чистую воду

Бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков подделал данные о российских спортсменах. Об этом заявили в Следственном комитете РФ.



Как выяснилось, Родченков удаленно подключался к базе данных наших атлетов и вносил туда изменения. У следователей есть доказательства. Альтернативную версию архива лаборатории он передал Всемирному антидопинговому агентству. При этом подлинность содержания этих документов не установлена.

"Все полученные следствием доказательства свидетельствуют о намеренном внесении Родченковым и неустановленными лицами изменений в электронную базу с целью искажения параметров и показателей допинг-проб российских спортсменов",

– говорится в сообщении на сайте Следкома.

Как уточнили в СК, изменения в электронную базу вносились в 2015-16 годах с ip-адресов, зарегистрированных в Штатах и ФРГ. Интересно, что России отказали расследовании этого дела. Нашим специалистам не дают возможности проверить данные о результатах исследования допинг-проб наших спортсменов, которую WADA получило от Родченкова. Кроме того, беглого стукача оградили от допросов, даже по видеосвязи.

Пользователи в Сети отреагировали на вести о предательстве Родченкова – некоторые заподозрили WADA в сговоре с ним, другие посулили суровое наказание, которого не удастся избежать (орфография и пунктуация авторов сохранены).

"Видимо ВАДА отмахнулась от этих обвинений в сторону Родченкова , потому что сама принимала в этом участия", "Как ни крутись, не извивайся, а возвращаться в страну которая тебя выкормила и поставила на ноги придётся. Суши сухари, Гриша",

– пишут они.

Напомним, ранее вокруг России разразился допинговый скандал. За манипуляции с данными столичной антидопинговой лаборатории нашу страну отстранили от участия в Олимпиаде, которая пройдет в Японии, и крупных международных соревнованиях. Запрет наложили на четыре года.