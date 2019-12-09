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Россию лишили Олимпиады на четыре года

Россию лишили олимпиады и чемпионата мира на четыре года
Фото: www.globallookpress.com
Российское антидопинговое агентство лишили лицензии - статуса соответствия

Исполком WADA запретил России участвовать в крупных международных турнирах (включая олимпиады и чемпионаты мира) в течение ближайших 4 лет, лишив Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ВАДА. 

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно",

– говорится в сообщении. 

Россия на четыре года лишается права проводить чемпионаты мира, а также участвовать в конкурсе на их проведение. Российским спортсменам запрещено участвовать в Олимпиаде и мировых первенствах под флагом своей страны. Также руководству Олимпийского комитета РФ (ОКР) и Параолимпийского комитета РФ (ПКР)  запретили бывать на международных спортивных мероприятиях. 

Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне, чтобы обжаловать решение WADA, заявила первый зампред  комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова. 



Марина МОНРО

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Ай молодцы ВАДА! Давить подонков- наркоманов и тех, кто им всякую дрянь (допинг) предлагает!
гость
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ВОТ И ЛАДУШКИ ! ПЕЙТЕ *БОЯРЫШНИК*И ПРОЧЕЕ.!!!
Гость
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Самое интересное а где ети все герои, которые были пойманы. Пусть отвечают. там же банда большая - тренер, доктор, сам спортсмен, еще вокруг народ трется - исполком, руководство. Всех на телевидение., штрафы, санкции. Почему должны страдать спортсмены а руководство нет.
Гость
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Ну, говорят люди, не искренне, но по своей дурости АБСОЛЮТНО правильно - Развивайте спорт ради физического развития НАЦИИ, а не ради убого эфемерного международного престижа, тем более, не ради обогащения околоспортивных финансовых "жучков".
Нет, из раза в раз - давай нам дорогу на международную арену!
А не тревожит Вас то, что вовне ВСЁ прёт только тогда, когда внутри ВСЁ заполнено.
У Вас что, полны трибуны на легкоатлетических Спартакиадах? Они пустуют даже на хккейных и футбольных матчах.
Да, это же всё советское, а нынешние правители отворачиваются от неё как от проказы. Чувствуют, что там им бы не доверили и трамвай водить.
А здоровье нации несётся под откос. Под бравурные визги о достижениях. МНИМЫХ.
Отделите профессионалов от любителей.
Профессионал должен знать, что он, не как церковь, а действительно, отделён от государства.
Это его работа, за свои деньги, для получения собственного дохода.
И, самое главное, на международной арене они не должны выступать под национальным флагом и от имени страны.
Они люди мира. Есть они, ну, и слава богу. Государство за них радо. Но не более того.
А, вот собственный спорт, ради развития, ради удовольствия, ради рекордов, развивать плотно, не жадничая, на спортобъекты, ДЮСШ, спортинтернаты и иную инфраструктуру.
Пусть срок участия таких спортсменов в спортивной жизни будет короток, он они от этого будут получать МОРАЛЬНОЕ удовлетворение, а не превращаться в выжатых досуха полуинвалидов или в финансовое отребье, ничем неотличимое от профессиональных барышников.
Естественно, спортсмены-любители всегда могут уйти в профессионалы. Через договор о компенсации затрат государству за их становление. Если они не самородки от природы.
И, вот, тогда уровень развития такого спорта будет полезен всему населению.
И, может, на соревнования, внутрироссийские, будут стремиться и профессионалы из-за рубежа.
Не ради денег, а просто, чтобы проверить свою силу.
Гость
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Первый удар по Путину!
Гость
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Оно и к лучшему, под предлогом всех этих чемпионатов деньги из казны меньше пропадать будут
Гость
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Жаль, что политику притянули в спорт ... Норвежские "астматики" ездят и выигрывают, а там 100% допинг у целой сборной...
Гость
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Прогнулись 4 года назад перед Олимпиадой в Корее а вот теперь получили по полной, а ведь всего-то стоило тогда бойкот объявить и ситуация сейчас была-бы совсем другой. Но нашим продажным спортсменам все денег мало поползли на полусогнутых, ну а теперь ползите дальше. Сейчас начнут разбегаться по разным странам "спортсмены-патриоты".
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