Российское антидопинговое агентство лишили лицензии - статуса соответствия

Исполком WADA запретил России участвовать в крупных международных турнирах (включая олимпиады и чемпионаты мира) в течение ближайших 4 лет, лишив Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) статуса соответствия. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на представителя ВАДА.

"Рекомендация комитета по соответствию была одобрена единогласно",

– говорится в сообщении.

Россия на четыре года лишается права проводить чемпионаты мира, а также участвовать в конкурсе на их проведение. Российским спортсменам запрещено участвовать в Олимпиаде и мировых первенствах под флагом своей страны. Также руководству Олимпийского комитета РФ (ОКР) и Параолимпийского комитета РФ (ПКР) запретили бывать на международных спортивных мероприятиях.

Россия обратится в спортивный арбитраж в Лозанне, чтобы обжаловать решение WADA, заявила первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.







