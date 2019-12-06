Атлетам предлагают разрешить участие в соревнованиях под нейтральным флагом

Исполнительному комитету Всемирного антидопингового агентства (WADA) следует допустить российских атлетов, не замешанных в допинговом скандале, до соревнований. Об этом пишет американское издание.

Российская Федерация, по мнению издания, заслужила четырехлетнюю дисквалификацию от международных турниров.

"Это жесткие санкции, но и нарушение было ужасным",

– пишет The Washington Post, отмечая, что это наказание справедливо, "учитывая обстоятельства", ведь Россия своими действиями "оскорбила мировое спортивное движение".

"При этом [следует] пожалеть чистых атлетов и разрешить им выступать на соревнованиях без гимна и под нейтральным флагом",

– призывает автор материала. В понедельник, 9 декабря, WADA примет решение, отстранять ли Россию от международных спортивных соревнований на следующие четыре года, в том числе от Олимпийских игр в Токио в 2020 году.

Ранее Россия заявила, что не признавала вину в искажении информации об анализах спортсменов, переданной WADA.