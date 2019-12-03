WADA еще предстоит доказать попытку РФ скрыть злоупотребления атлетов

Россия не признавала вину мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой Евгения Мочалова в искажении информации об анализах спортсменов, переданной комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявили в Министерстве спорта во вторник, 3 декабря.

"Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу", – передает RT ответ пресс-службы Минспорта.

Накануне появились сообщения о том, что российская сторона подтвердила факт изменения данных, хранящихся в компьютерах московской лаборатории. Дескать, это сделал системный администратор Молчанов. Москве приписали даже оправдания, что якобы сисадмин не собирался подделывать документы, а просто переносил файлы из одного места хранения в другой и случайно переформатировал даты, пишет "Спорт".