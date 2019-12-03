Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

Товары

В Москве опровергли оскорбительные оправдания по допинг-скандалу

В Москве опровергли оскорбительные оправдания по допинг-скандалу
Фото: pixabay.com
WADA еще предстоит доказать попытку РФ скрыть злоупотребления атлетов

Россия не признавала вину мужа директора московской антидопинговой лаборатории Елены Мочаловой Евгения Мочалова в искажении информации об анализах спортсменов, переданной комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявили в Министерстве спорта во вторник, 3 декабря.

"Эта информация не соответствует действительности. Со стороны Министерства спорта не исходило каких-либо подтверждений того, что Мочалов вносил изменения в базу", – передает RT ответ пресс-службы Минспорта.

Накануне появились сообщения о том, что российская сторона подтвердила факт изменения данных, хранящихся в компьютерах московской лаборатории. Дескать, это сделал системный администратор Молчанов. Москве приписали даже оправдания, что якобы сисадмин не собирался подделывать документы, а просто переносил файлы из одного места хранения в другой и случайно переформатировал даты, пишет "Спорт".

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров
Загрузка...
По теме

Какие знаки зодиака разбогатеют в декабре 2019 года

Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем

Россия вскрыла обман оправдавшейся за козни "Северному потоку – 2" Дании

В королевстве сняли с себя вину за временную остановку топливной магистрали

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей