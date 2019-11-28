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"Борьба без правил": допинговый скандал с Россией перерос в войну

"Борьба без правил": допинговый скандал с Россией перерос в войну
Фото: www.globallookpress.com
В России отреагировали на жестокость WADA

Из истории о нарушениях в спорте ситуация, которая развернулась вокруг Московской антидопинговой лаборатории, превратилась в серьезное противостояние, полагает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее мнению, рекомендации Всемирного антидопингового агентства (WADA) направлены на устранение конкуренции в лице российских спортсменов, которых хотят лишить международных соревнований.

"Речь идет о политизации этого вопроса для выдавливания России. Есть такой термин – недобросовестная конкуренция. И здесь уже идет борьба без правил, а может быть уже даже война", – цитирует спикера министерства "Лента.ру".

Напомним, ранее вице-президент WADA Линда Хеллеланд призвала жестко наказать "участников самого крупного допингового скандала". По ее словам, они "должны ответить за свои ошибки".

Напомним, 25 ноября WADA рекомендовало исполкому дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Если будет принято положительное решение, то российские атлеты лишатся Олимпиады-2020 и других значимых турниров. Им запретят выступать под флагом страны. Дальнейшая судьба чемпионов определится 9 декабря.

Ксения АНДРЕЕВА

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