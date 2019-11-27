Организацию упрекнули в любви к большим взносам из РФ

Международный олимпийский комитет обязан более жестко отреагировать в плане санкций в адрес России на фоне допингового скандала. К этому призвала вице-президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Линда Хеллеланд.

Норвежка подчеркнула, что "нет никаких оснований доверять МОК", который выступил в поддержку чистых спортсменов, а также счел непричастными к махинациям с допинг-пробами Олимпийский комитет России и ряд его представителей.

"Мы уже четыре года ждем решения. Безусловно, МОК находится под сильным давлением, пытаясь найти выход. На кону стоят большие деньги, которые они потеряют, если Россию не пустят на Чемпионат Европы по футболу, летние и зимние Олимпийские игры. Это будет серьезным ударом по комитету. Однако участники самого крупного допингового скандала должны ответить за свои ошибки. В этой ситуации доверять МОК нельзя", – цитирует NRK Хеллеланд.

Напомним, 25 ноября комитет по соответствию WADA рекомендовал исполкому дисквалифицировать Российское антидопинговое агентство (РУСАДА). Соответствующее заседание назначено на 9 декабря. Если организацию отстранят, то наши спортсмены на четыре года лишатся права выступать под триколором на международных соревнованиях. Также будет введен запрет на проведение турниров на территории РФ.

