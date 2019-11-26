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Причастных к допинговому скандалу в Москве специалистов ждут самые жесткие санкции. Сегодня, 26 ноября, их поддержал Международный олимпийский комитет.
Такое наказание россияне понесут за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории, говорится в релизе МОК. Там же сообщается, что свидетельствующие о подтасовке документы будут переданы в Совет Европы и ЮНЕСКО.
Отмечается, что к махинациям с допинг-пробами не имеют отношения Олимпийский комитет России и его отдельные специалисты.
Кроме того, комитет обратился к российской власти с просьбой. Она должна предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необработанные данные столичной лаборатории.
При этом "чистых" российских спортсменов скандал обойдет
стороной. Им разрешат участвовать в международных соревнованиях.
"Мы приветствуем указанную в рекомендациях WADA возможность для российских спортсменов соревноваться, "если они смогут доказать, что непричастны к несоблюдению Всемирного антидопингового кодекса",
– пояснили в МОК.
Напомним, в сентябре 2019 г. Исполком WADA обратил внимание на расхождения в документах Московской лаборатории.
Увы, успех и удача будут сопутствовать не всем