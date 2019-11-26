Все ответственные лица будут серьезно наказаны за манипуляции с данными Московской лаборатории

Причастных к допинговому скандалу в Москве специалистов ждут самые жесткие санкции. Сегодня, 26 ноября, их поддержал Международный олимпийский комитет.

Такое наказание россияне понесут за манипуляции с данными Московской антидопинговой лаборатории, говорится в релизе МОК. Там же сообщается, что свидетельствующие о подтасовке документы будут переданы в Совет Европы и ЮНЕСКО.

Отмечается, что к махинациям с допинг-пробами не имеют отношения Олимпийский комитет России и его отдельные специалисты.

Кроме того, комитет обратился к российской власти с просьбой. Она должна предоставить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) необработанные данные столичной лаборатории.

При этом "чистых" российских спортсменов скандал обойдет стороной. Им разрешат участвовать в международных соревнованиях.



"Мы приветствуем указанную в рекомендациях WADA возможность для российских спортсменов соревноваться, "если они смогут доказать, что непричастны к несоблюдению Всемирного антидопингового кодекса",

– пояснили в МОК.

Напомним, в сентябре 2019 г. Исполком WADA обратил внимание на расхождения в документах Московской лаборатории.