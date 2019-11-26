Нашу страну могут унизить не только на Олимпиаде

Отечественных спортсменов могут на четыре года отстранить от нескольких международных турниров. Жесточайшие санкции потребовал ввести Исполкому Комитет по соответствию WADA.

Это коснется тех соревнований, по которым от России уже поданы (и выиграны) заявки. Ранее полученные права на проведение соревнований отзовут. Также нашей стране откажут в приеме заявок на крупные турниры, такие как Олимпиада, пишет Sports.ru.

Спортсменам из РФ разрешат выступать на международных состязаниях без флага и гимна. Мало того, не все из них будут допущены даже в таком – нейтральном – статусе. WADA позволит выйти на старт лишь тем, кто докажет непричастность к манипуляциям с допингом.

Руководству отечественных Олимпийского и Паралимпийского комитетов запретят посещать соревнования. А еще нашей стране придется оплатить все расходы на проведение расследований и штраф.

Кроме того, оказались под вопросом четыре матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финал Лиги чемпионов в 2021-м, чемпионат мира по волейболу в 2022 г., ЧМ по хоккею и Универсиада в 2023-м, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 г. в Казани.

Все эти меры пока только рекомендация. Окончательное решение Исполком WADA примет 9 декабря. И если оно будет соответствовать требованиям Комитета, то российские спортсмены останутся как минимум без двух Игр.

