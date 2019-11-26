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Россию оставят без международных соревнований

Россию выкинут из международных соревнований
Фото: www.globallookpress.com
Нашу страну могут унизить не только на Олимпиаде

Отечественных спортсменов могут на четыре года отстранить от нескольких международных турниров. Жесточайшие санкции потребовал ввести Исполкому Комитет по соответствию WADA.

Это коснется тех соревнований, по которым от России уже поданы (и выиграны) заявки. Ранее полученные права на проведение соревнований отзовут. Также нашей стране откажут в приеме заявок на крупные турниры, такие как Олимпиада, пишет Sports.ru.

Спортсменам из РФ разрешат выступать на международных состязаниях без флага и гимна. Мало того, не все из них будут допущены даже в таком – нейтральном – статусе. WADA позволит выйти на старт лишь тем, кто докажет непричастность к манипуляциям с допингом.

Руководству отечественных Олимпийского и Паралимпийского комитетов запретят посещать соревнования. А еще нашей стране придется оплатить все расходы на проведение расследований и штраф.

Кроме того, оказались под вопросом четыре матча Евро-2020 в Санкт-Петербурге, финал Лиги чемпионов в 2021-м, чемпионат мира по волейболу в 2022 г., ЧМ по хоккею и Универсиада в 2023-м, а также чемпионата мира по водным видам спорта в 2025 г. в Казани.

Все эти меры пока только рекомендация. Окончательное решение Исполком WADA примет 9 декабря. И если оно будет соответствовать требованиям Комитета, то российские спортсмены останутся как минимум без двух Игр.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

игорь
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ничего страшного
отменить вообще все соревнования давно пора
я не хочу чтобы кому то за игры платили
играйте после работы вне работы и вне зарплат
тунеядцы спортсмены
Гость
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может работать пойдут за МРОТ а не по заграницам кататься развлекаться а то пенсионный фонд кричит работать некому
Антигость
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Гность видимо хохляндец, раз с такой ненавистью пишет про Россию. Ты лучше не тупи, а разбрось мозгами про допингистов своих западных хозяев ... Там на такой химии сидят, что пока никакие маркеры их не обнаруживают, впереди планеты всей по этой части. А wada под их указку других только портачит, надо будет и в твоей "супер державе" допинг у всех найдут!
Гость
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А вот это- правильно! Давить подонков! За свои поступки нужно уметь отвечать, а не: "Я принял допинг, но, если меня поймали, то они- враги и русофобы!". Хотя что этой быдломассе докажешь.... Ничтожества тупорылые!
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